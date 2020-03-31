Karaman Mahallesi Gazlıgöl Caddesinde solunum sıkıntısı çeken A.K, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Bölgeye Afyonkarahisar 1. Nolu Acil Servis Hizmetleri istasyonunda görevli doktor Mustafa Ali Kurt ve ekibi yönlendirildi.

A.K, ambulanstaki ekibe, muayene sırasında "nefes almakta zorlandığını ve öksürdüğünü" söyledi.

Hastanın yeni tip koronavirüs (Covid-19) belirtileri göstermesi üzerine doktor Kurt, A.K'yi hastaneye götürmek için acil tıp teknisyeni S.Y.Ç'den tulumunu giymesini istedi.

A.K. bunun üzerine ekiptekilere tepki gösterip, ambulansı tekmelemeye başladı. Yaşanan arbede sırasında çevredeki vatandaşlar, A.K'yi uzaklaştırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Doktor Kurt, darp ve hakaret dolayısıyla hastadan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.