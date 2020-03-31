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Ankara'da 168 umreci tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da umre dönüşü yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 168 kişinin daha tahliye işlemleri tamamlandı.
Umre dönüşü 15 Mart'ta Kredi Yurtlar Kurumu Gölbaşı Yerleşkesi'ne yerleştirilen 168 kişinin karantina süreci sona erdi. Başkentin farklı ilçelerinde ikamet eden 168 kişi, 14 otobüsle bölgeden tahliye edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen umreciler, dezenfekte işlemlerinin ardından yaşadıkları ilçelere götürüldü.
Kredi Yurtlar Kurumu Gölbaşı Yerleşkesinde karantinada tutulan ve sağlık kontrolleri tamamlananların bir kısmı da dün, İskitler Hüseyin Gazi Öğrenci Yurduna nakledilmişti.
Etiketler: umre koronavirüs karantina covid-19 ankaraSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 22:05
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