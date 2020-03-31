Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan vatandaşlara 'Evde kalın' çağrısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tüm vatandaşlara 'Evde kalın' çağrısı yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "VirüsüEvdeYokEt" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Tarih defalarca gösterdi ki biz, Millet olarak birlik olduğumuzda bu topraklarda hiç bir zorluk uzun süre hayat şansı bulamamıştır.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 31, 2020
Virüsü yok edip güzel yarınları sevdiklerimizle birlikte hep beraber yaşayabilmek için mümkün olduğunca EVDE KALMAYI sürdürelim#VirüsüEvdeYokEt pic.twitter.com/hEPqJtDtSp
Bakan Soylu, paylaşımında, şunları kaydetti:
"Tarih defalarca gösterdi ki biz millet olarak birlik olduğumuzda bu topraklarda hiçbir zorluk uzun süre hayat şansı bulamamıştır. Virüsü yok edip güzel yarınları sevdiklerimizle birlikte hep beraber yaşayabilmek için mümkün olduğunca evde kalmayı sürdürelim."
Etiketler: süleyman soylu koronavirüs İçişleri Bakanı Evde covid-19Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 21:26
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