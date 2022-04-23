Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 00:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Afyonkarahisar’da otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Afyonkarahisar’da otomobil ile hat minibüsü çarpıştı. Kazada 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Bayraktepe Camisi karşısında Fevzi Birgül idaresindeki otomobil ile Arif Koç’un kullandığı hat minibüsü çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan 46 yaşındaki Hicran Sertyumruk ile otomobilde bulunan 17 yaşındaki Ertan Çetin, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı Sertyumruk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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