İstanbul Kartal Belediyesi binası yakınlarındaki sokakta, bir paketten "saat sesi" geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti.

Sokakta geniş güvenlik önlemi alan ekipler, bomba imha uzmanlarının gelmesini bekledi.

Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Özel koruyucu kıyafet giyen bomba imha uzmanı pakete yerleştirdiği fünyeyi uzaktan kumanda ile patlattı.

Paketten şüpheli herhangi bir şey çıkmadı.

Polisin incelemesi sürüyor.