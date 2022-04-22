Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 23:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kartal'daki şüpheli paket fünye ile patlatıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kartal'da, belediye binası yakınlarındaki bir sokağa bırakılan ve "saat sesi" geldiği yönünde ihbar yapılan şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı. Paketten şüpheli bir şey çıkmadı.
İstanbul Kartal Belediyesi binası yakınlarındaki sokakta, bir paketten "saat sesi" geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti.
Sokakta geniş güvenlik önlemi alan ekipler, bomba imha uzmanlarının gelmesini bekledi.
Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Özel koruyucu kıyafet giyen bomba imha uzmanı pakete yerleştirdiği fünyeyi uzaktan kumanda ile patlattı.
Paketten şüpheli herhangi bir şey çıkmadı.
Polisin incelemesi sürüyor.
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