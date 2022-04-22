Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün sözde Giresun il sorumlusu yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Giresun il sorumlusu" olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin Gaziantep'te olduğunu belirledi.
Örgütün bir dönem sözde "Giresun il sorumluluğu"nu yapan ve çeşitli birimlerde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten M.K, belirlenen adreste yakalandı.
M.K, cezaevine teslim edildi.
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