Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 17:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Havalimanı meraklı minikleri ağırladı: Denize nasıl yapmışlar?
Ordu'da öğrencilere 23 Nisan sürprizi yapıldı. Kırsal bölgede yaşayan öğrenciler Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki temsili uçuşa katıldı. Birçoğu ilk kez uçağa binen miniklerin heyecanı yüzlerine yansıdı.
Biletlerini aldılar, uçağa binmek için güvenlik kontrolünden geçtiler. Heyecan dolu anlar yaşadılar.
Ordu Kabadüz ve Giresun Doğankent Kaymakamlığı ile Türk Hava Yolları ortaklaşa bir etkinlik düzenledi.
Öğrenciler, Ordu Giresun Havalimanı'ndaki temsili uçuşa katıldı. Her şey gerçek bir uçuştaki gibiydi.
Öğrencilere 23 Nisan sürprizi
Kimi ilk kez uçağa bindi, kimi havalimanının deniz üzerine inşa edilmesine şaşırdı.
Minikler, eğlenceli saatler geçirdi.
Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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