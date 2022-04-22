Biletlerini aldılar, uçağa binmek için güvenlik kontrolünden geçtiler. Heyecan dolu anlar yaşadılar.

Ordu Kabadüz ve Giresun Doğankent Kaymakamlığı ile Türk Hava Yolları ortaklaşa bir etkinlik düzenledi.

Öğrenciler, Ordu Giresun Havalimanı'ndaki temsili uçuşa katıldı. Her şey gerçek bir uçuştaki gibiydi.

Öğrencilere 23 Nisan sürprizi

Kimi ilk kez uçağa bindi, kimi havalimanının deniz üzerine inşa edilmesine şaşırdı.

Minikler, eğlenceli saatler geçirdi.

Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.