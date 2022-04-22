Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga eden şahıslardan biri evden aldığı av tüfeğiyle caddeye çıkarak ateş açtı.

Olayda Ferhat K., Aziz D. ve Ferhat G. yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.