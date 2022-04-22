Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 21:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kavga eden şahıslardan biri evden aldığı av tüfeğiyle caddeye çıkarak ateş açtı.
Olayda Ferhat K., Aziz D. ve Ferhat G. yaralandı.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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