Tunceli'de güvenlik güçlerince teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla 12 Şubat’ta başlatılan "Eren Kış-23 Mercan Dağları" operasyonları 1062 personelle aralıksız devam ediyor.

İnsansız hava araçları, taarruz helikopterleri ve iz bulma köpeklerinin desteği ile süren operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 3 sığınak tespit edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Güvenlik güçleri, içerisinde 2 EYP ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 3 sığınağı, düzenekleri ve malzemeleri imha ederek kullanılmaz hale getirdi.

Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.