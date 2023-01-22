Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
B.K. idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Köroğlu Beli mevkisi yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki N.K, N.K, A.K, M.K. ile E.K. yaralandı.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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