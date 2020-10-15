Haber Giriş: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kumar operasyonu: 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza
Afyonkarahisar'da bir evde kumar aynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda, evde bulunan 6 kişiye, Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 7 bin 350 lira ceza kesildi, kumar malzemelerine de el konuldu.
"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alınan ev sahibi M.N. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Son Haberler
- 13:22
- 13:18
- 13:08
- 13:14
- 12:55
Sıradaki Haber
İstanbul'da gemiye operasyon: 3 milyona yakın kaçak sigara ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz