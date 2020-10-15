Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
İstanbul'da gemiye operasyon: 3 milyona yakın kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Zeytinburnu açıklarında yabancı bandıralı bir gemiye yapılan operasyonda 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile 38 ton 433 kilogram tütün ele geçirildi.
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yabancı bayraklı ticari gemi kontrol edildi.
Kontrolde, geminin ambarlarında yaklaşık 2 milyon 845 bin paket beyan dışı sigarayla 38 bin 433 kilogram tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili adli ve idari işlemler devam ediyor.
Kaçakçılıkla mücadele karada olduğu gibi denizde de devam ediyor. İstanbul'da yabancı bayraklı bir gemide yaklaşık 2 milyon 845 bin kaçak sigara ve 38 ton 433 kilogram tütün ele geçirildi. pic.twitter.com/tq4IcaqspB— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2020
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