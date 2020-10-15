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Ağrı'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.18'de Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,35 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 11:53
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