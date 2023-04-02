Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 05:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da iki katlı evin çatı katı alev alev yandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan yangında iki katlı evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.
İlçenin Ayvalı köyünde İbrahim Örengül'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Etiketler: Afyonkarahisar Yangın
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