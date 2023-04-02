İlçenin Ayvalı köyünde İbrahim Örengül'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.