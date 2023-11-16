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Türkiye
AA 16.11.2023 12:10

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü minibüs kazasındaki "ihmal" ve "hata"lar iddianameye yansıdı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazayla ilgili hazırlanan iddianamede, sürücünün hataları ve ihmali olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü minibüs kazasındaki "ihmal" ve "hata"lar iddianameye yansıdı

Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Pınarkaya köyü yakınlarında 22 Temmuz'da tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 8 kişinin ölümü, 12 kişinin yaralanmasının ardından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Minibüs sürücüsü tutuklu sanık Berat K. hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay yeri inceleme raporu, şüpheli savunması, kaza tespit tutanağı, bilirkişi raporları, müşteki ve tanık beyanları yer aldı.

B sınıfı ehliyet için geçerli sertifikayı sürücü belgesine dönüştürmemiş

Kazanın oluşumuyla ilgili iddianameye yansıyan tespit tutanağında sanığın, trafikte şerit değiştirmesinin kusurlu görüldüğü, sevk ve idare hatasıyla dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı davranışlarıyla kazanın oluşmasına sebebiyet verdiği kaydedildi.

Bilirkişi raporunda ise trafik kazasının iş kazası olarak değil, trafik kazası kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde görüş belirtildiği yer aldı.

Sanık Berat K'nin ehliyet alabilmek için 5 Nisan 2023'te Çay Asliye Hukuk Mahkemesine açmış olduğu "yaş düzeltme" davası neticesinde 1 Ocak 2006 olan doğum tarihinin 10 Ağustos 2004 olarak değiştirdiği aktarılan iddianamede, 24 Nisan 2023'te B sınıfı ehliyet için geçerli sertifikasının olduğu ancak bu sertifikayı sürücü belgesine dönüştürmediği bildirildi.

Berat K'nin kazaya karışan minibüsü kullanabilmek için ise "D1" sınıfı ehliyetle ilgili herhangi bir müracaatının olmadığından idari para cezası uygulandığı kaydedilen iddianamede, Berat K'nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi sonucu ehliyetsiz şekilde sevk ve idaresindeki minibüsle kaza yaptığı aktarıldı.

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