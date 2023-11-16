Uludağ'da mevsimin ilk karı görüldü

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da dün etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük ise 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağış karla karışık yağmur şeklinde devam ederken, meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da mevsimin ilk yoğun kar yağışı 19 Kasım Pazar günü bekleniyor.

Karla karışık yağmurun bugün öğleden sonra biteceği ve yarın kar yağışı beklenmediğini belirten Meteoroloji yetkilileri, cumartesi günü öğle saatlerinde başlayacak olan sağanağın, gece saatlerinde kara döneceğini ve pazar günü gün boyu kar yağışının etkili olacağını aktardı.

[Fotoğraf: DHA]

Hava sıcaklığının ise pazar günü sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlamasının öngörüldüğü Uludağ'da, geçen yıl mevsimin ilk karı, 22 Eylül'de yağmış ve 5 dakika sürmüştü.