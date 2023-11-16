Komşuların çöp kavgasında kurşun yağdı

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde evinden çıkan Ahmet T, elindeki çöp poşetini binanın önüne bıraktı. O esnada dışarıda olan komşuları Uğurcan Y. (28) ve Ercan Ö. (42), Ahmet T'ye "çöpü binanın önüne bırakma" diye uyarıda bulundu. Ahmet T'nin karşılık vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın küfürleşmeye dönmesi üzerine Uğurcan Y. ve Ercan Ö, Ahmet T'yi tekme ve yumruklarla dövüp yere yatırdı.

Bir süre sonra komşularının elinden kurtulan Ahmet T, belindeki silahı çekip onlara kurşun yağdırdı. Ahmet T'nin açtığı ateş sonucu Ercan Ö. dizinden yaralandı.

Uğurcan Y. ise Ahmet T'nin yakınları tarafından atılan bardağın başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Şüphelinin evine baskın yapıldı

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dizinden yaralanan Ercan Ö, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise Ahmet T'nin evine baskın yaptı. Baskında Ahmet T, Nazmiye T. ve Hülya T. gözaltına alınırken, olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Sokakta yapılan incelemelere ise kurşunların 2 araca da isabet ettiği tespit edildi.

Polis 8 kişiyi gözaltına aldı

Emniyette "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "tehdit-hakaret" suçlarından kaydı bulunan Ahmet T, Nazmiye T. ve Hülya T. ile olaya karışan Uğurcan Y, eşi Elif Y, Ercan Ö, Yusuf Ö. ve Ahmet Kürşat I. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyette birbirlerinden şikayetçi olan taraflara, "tehdit-hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan taraflar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.