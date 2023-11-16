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Türkiye
AA 16.11.2023 11:44

5 ilde yerel sağanak bekleniyor

Hatay ve Osmaniye çevreleri, Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneyi ve Gaziantep'in batısında öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak bekleniyor. Yetkililer yaşanabilecek sel, su baskını, fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

5 ilde yerel sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneyi ve Gaziantep'in batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ve ulaşımda aksamalar ile sahil kesiminde hortum riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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