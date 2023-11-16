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Türkiye
İHA 16.11.2023 11:08

Yunanistan, göçmenleri ölüme terk ediyor

Yunanistan unsurları tarafından botlarındaki motor sökülerek açık denizde ölüme terk edilen 23 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan, göçmenleri ölüme terk ediyor
[Fotograf: İHA]

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası’na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. 

Lastik bottaki motoru söken Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri, Türk karasularına geri iterek, ölüme terk etti.

Yunanistan, göçmenleri ölüme terk ediyor

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 13 Kasım’da Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botları ‘KB-4304’ ve KB-20’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

Yunanistan, göçmenleri ölüme terk ediyor

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

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