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Türkiye
İHA 16.11.2023 11:16

Sivas'ta bir evden fosiller ile tarihi objeler çıktı

Sivas’ta polis ekipleri ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi. Evden fosiller ile tarihi objeler çıktı, bir şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Sivas'ta bir evden fosiller ile tarihi objeler çıktı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarını engellemek maksadıyla kentte bir eve ve eklentilerine operasyonda düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda; 11 adet nesli tehlike altında olan hayvan türüne ait kafatası ve boynuzu, 2 adet tarihi eser niteliğinde hançer-kama, 1 adet tarihi eser niteliğinde mühür, 1 adet trilobit böcek fosili, 1 adet mosasauros deniz canlısı fosili, 1 adet deniz kabuğu fosili ele geçirildi.

Olaya ilişkin, bir şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

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