Hafif Sağanak Yağışlı 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.11.2023 11:37

Yerinde dönüşümde inşaatlar yükseliyor

Gaziantep'te, Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan depremzedelerin yaptırdığı konutlar yükseliyor. İnşaatların aşamalarına göre 750 bin lira hibe, 750 bin ila 1 milyon lira arasında kredi imkanı sunuluyor.

Yerinde dönüşümde inşaatlar yükseliyor
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının depremin etkilediği 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirdiği projeye başvurular devam ediyor.

Depremzedeler, inşaatların aşamalarına göre 750 bin lira hibe,750 bin-1 milyon lira arasında kredi alarak konutlarını yapmaya başlıyor.

Gaziantep'de de başvuruları onaylanan yaklaşık 300 depremzedenin evlerinin inşaatı sürüyor.

Depremin etkilediği Şehitkamil ilçesi Erikli Mahallesi'nde Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan Eren Şenyer, proje sayesinde aldığı desteklerle evinin inşaatına devam ettiğini anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin denetimi altındaki müttehittin evini yaptığını ifade eden Şenyer, "Bu kadar hızlı ilerleyeceğini hiç düşünmemiştim. Bizim mahallede 17 proje onaylandı, bir kısmının zemin etüdü yapılıyor bir kısmının ise inşaatı ilerliyor." dedi.

Yerinde dönüşümde inşaatlar yükseliyor

"Evlerin daha iyi bir yaşam olanağı sunacağını düşünüyoruz"

Şenyer, tek katlı ve 150 metrekare büyüklüğünde bir konut inşa ettirdiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bakanlığın verdiği projelere uygun şekilde ilerliyoruz. Hibe ve kredi için devletimize teşekkür ediyorum. Proje kapsamında 'evler biraz geç olacak' diye bir algı oluşmuştu. İşin içerisindeyiz ve kesinlikle öyle bir durum yok. Bakanlık aşama aşama inşaatı bizzat gelip denetliyor, her şey eksiksiz ve hızlı bir şekilde insanların kışı konutlarda geçirmesi için ivedilikle yapılıyor. Proje harika, kırsal bölgedeyiz ve bu evlerin daha iyi bir yaşam olanağı sunacağını düşünüyoruz."

"Projeden memnunum"

Proje kapsamında kaba inşaatının büyük bir bölümünü bitiren depremzede Mustafa Şahin de başvuruları onaylandıktan sonra bir ay içerisinde temeli attıklarını kaydederek, "Depreme dayanaklı güzel bir evimiz oluyor. Ben inşaat demircisiyim. Depreme dayanıklı güzel evler yapılıyor, projeden memnunum." dedi.

ETİKETLER
Kentsel Dönüşüm Gaziantep Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Sıradaki Haber
Malatya'da hasarlı binaların yarısı yıkıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
Uludağ'da mevsimin ilk karı görüldü
12:04
Dalgıç terörist tehdidine Türkiye'den 'milli' çözüm
11:59
Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru için Azerbaycan ile çok yakın çalışıyoruz
11:57
Komşuların çöp kavgasında kurşun yağdı
11:50
NBA'de heyecan devam ediyor
11:50
Avustralya Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze saldırılarına dair BM raportörüyle görüşmeyi reddetti
Yerköprü şelalesi
Yerköprü şelalesi
FOTO FOKUS
Hatay'da 8 katlı bina kornayla yıkıldı: O anlar kamerada
Hatay'da 8 katlı bina kornayla yıkıldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ