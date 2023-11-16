Hafif Sağanak Yağışlı 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.11.2023 11:46

Malatya'da hasarlı binaların yarısı yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, 2,5 ay önce yüzde 15 seviyesinde olan hasarlı bina yıkımı, çalışmaların hızlanmasıyla yüzde 53,5'e ulaştı.

Malatya'da hasarlı binaların yarısı yıkıldı
[Fotograf: AA]

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 6 bin binanın yıkıldığı kentte 36 bin civarı bina da ağır hasar aldı.

Kent merkezi ve ilçelerde yıkım kararı verilen yapılarda ekiplerce çalışma gerçekleştirilirken çevresi güvenlik ekiplerince şeritlerle kapatılan binalar, iş makineleriyle kontrollü yıkılıyor, yüksek katlılarda ise patlayıcı kullanılıyor.

Yıkılan ağır hasarlı binalardaki molozlar iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek depolama alanlarına gönderiliyor.

Şehrin hemen her noktasında devam eden yıkım çalışmalarını, güvenlik önlemleri çerçevesinde ev sahipleri de takip edebiliyor.

Çalışmalar son aylarda hızlandı

Kentte eylül başında yüzde 15 civarında olan ağır hasarlı bina yıkımı, son 2,5 ayda hızlanarak yüzde 53,5 seviyesine ulaştı. Ağır hasarlı binalardan 2 milyon 360 bin metreküp enkaz kaldırıldı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremlerden en çok etkilenen iller arasında Malatya'nın da bulunduğunu hatırlattı.

Ağır hasarlı yapıların yıkımının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Yazıcı, enkaz kaldırma çalışmalarının da usulüne uygun gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yazıcı, sadece ağır hasarlı binalardan şimdiye kadar 2 milyon 360 bin metreküp enkazın hafriyat alanına taşındığını aktararak şunları kaydetti:

"Çok şükür yerinde ayrıştırma artık hemen hemen hiç kalmadı. Bu konuyu çok sıkı takip ediyoruz, kesinlikle müsaade etmiyoruz. Çünkü hafriyat alanında ayrıştırma için ayrılan bir bölüm var. Müteahhitlerimiz, iş alan arkadaşlarımız enkazı oraya götürüp orada ayrıştırmasını yapıyor. Dolayısıyla şehrin biraz dışında olan bu alanda o ayrıştırmadan kaynaklı toz ve kirlilikten halkımızı korumuş oluyoruz. Alanda çalışmalar devam ediyor. Orada yeni bir alan talebimiz var."

ETİKETLER
Malatya Deprem
Sıradaki Haber
5 ilde yerel sağanak bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
Uludağ'da mevsimin ilk karı görüldü
12:04
Dalgıç terörist tehdidine Türkiye'den 'milli' çözüm
11:59
Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru için Azerbaycan ile çok yakın çalışıyoruz
11:57
Komşuların çöp kavgasında kurşun yağdı
11:50
NBA'de heyecan devam ediyor
11:50
Avustralya Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze saldırılarına dair BM raportörüyle görüşmeyi reddetti
Yerköprü şelalesi
Yerköprü şelalesi
FOTO FOKUS
Hatay'da 8 katlı bina kornayla yıkıldı: O anlar kamerada
Hatay'da 8 katlı bina kornayla yıkıldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ