Polis ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda şüphe üzerine iki kamyoneti durdurdu.

Ekiplerinin araçlarda yaptığı aramada, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye ve Irak uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı, 5 şişme deniz yeleği ele geçirildi.

Bunun üzerine kamyonet sürücüleri C.E. ile B.K. gözaltına alındı.

Kamyon şoförleri tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sürücüler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.