Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 56 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da 56 ev, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 56 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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