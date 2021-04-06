Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Erzin ilçesinde iki tır ile bir minibüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Erzin-Osmaniye kara yolunda, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen iki tır ile bir minibüs çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, 5 yaralıyı sıkıştıkları yerden çıkardı.
İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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