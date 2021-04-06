Erzin-Osmaniye kara yolunda, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen iki tır ile bir minibüs çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, 5 yaralıyı sıkıştıkları yerden çıkardı.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.