Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 17:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Anahtarı unutulan daireye halatla tırmandı
Antalya'da dairesinin anahtarını unutan ev sahibi, çilingir çağırmak yerine beline halat bağlattığı genci açık balkon penceresinden dairesine soktu. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Antalya'nın Serik ilçesinde ikinci kattaki dairenin anahtarını içerde unutan ev sahibi, bir genci halat yardımıyla evine soktu.
Birinci kat balkonunda beline halat bağlanan genç, üçüncü kattaki arkadaşları tarafından kilitli olan daireye doğru çekildi.
Bina önündeki bir kişi de halatı çeken kişileri, talimatlarla yönlendirmeye çalıştı. Gencin daireye girme uğraşları cep telefonuyla kaydedildi.
Etiketler: Antalya Sosyal Medya
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