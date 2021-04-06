İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği kararını aldığını açıkladı.

Kararın, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla verildiği belirtildi.

Bu kapsamda, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları, sınıfları ve okul öncesi eğitim kurumları ile 8 ve 12. sınıflar hariç resmi özel tüm okulların 1, 2, 3 ve 4. sınıfları uzaktan eğitime geçti.