Kocaeli İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucu, İzmir'den Kocaeli'ye getirilen ve sahte içki yapımında kullanılan etil alkolün piyasaya sürüleceği bilgisi alındı.

İzmit ve Körfez ilçelerinde M.G ve E.B'ye ait olduğu tespit edilen iki ayrı depoya düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 1250 şişe içinde 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.