Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 16:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
İzmir'deki fırtınada çatı pazar yerinin üzerine uçtu: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı, bölgedeki bir pazar yerinin üzerine uçtu. Olayda 2 kişi yaralandı.
İzmir Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nin çatısının bir bölümü, fırtına nedeniyle pazar yerinin üstüne düştü.
Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İzmir’de fırtına etkili oluyor. Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nin çatısı pazar yerinin üzerine düştü. Ayrıntılar @trthaber’de. pic.twitter.com/3Z2T8WdzSk— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 6, 2021
Etiketler: Fırtına
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