Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 20:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.30 sıralarında Bölüm Mahallesi'nde meydana geldi.
Kaçak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Salih Zıvalı toprak altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine göçük bölgesine sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Salif Zıvalı'nın cansız bedeni, ocaktan çıkartıldı. Zıvalı'nın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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