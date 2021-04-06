Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi D-100 Karayolu Çenedağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Baba oğul son anda kurtuldu

Ankara istikametinde seyir halinde olan Uğur Yılmaz idaresindeki otomobilin bir anda motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Otomobili durduran Uğur Yılmaz, araçta bulunan küçük yaştaki çocuğu ile birlikte kendisini dışarı attı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm otomobili sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

Yol trafiğe kapatıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Tedbir amaçlı yol trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobil sürücüsü YIlmaz ve beraberindeki çocuğu ise çaresizce otomobillerinin küle dönüşünü izledi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.