Afyonkarahisar'da 156 sikke, obje ve toprak figürler ele geçirildi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da, tarihi eser olduğu tahmin edilen 156 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: Afyonkarahisar Valiliği]
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'nın Seyhan ilçesinden gelecek bir kişinin, Afyonkarahisar'da elindeki tarihi eser niteliğindeki objeleri pazarlayacağı bilgisini edindi.
Harekete geçen ekipler, otobüs terminalinde kimliği tespit edilen S.G'yi yakaladı.
Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, tarihi eser olduğu sanılan 156 sikke, 72 metal obje, 23 yüzük, 2 pişmiş toprak figürü ve çeşitli objeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: afyonkarahisar jandarma Tarihi eser operasyonuSon Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 17:51