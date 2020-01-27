Arzu Zeylanov 3 yıl önce Azerbaycan asıllı Erşen Zeylanov ile evlendi. Aile Sürsürü mahallesindeki Dilek Apartmanı'na yerleşti. Kızları Kumsal da burada doğdu.

Depremde evleri yıkılan aile 18 aylık kızları ile enkaz altında kaldı.

Baba Zeylanov, "Baktım ki şiddetlenmeye başladı. Durmak yok. İşin ciddiyetini anladık. Kapıya doğru koştuk. Baktım ki önümüz aştı duvarlar aşağı geldi. Arkaya baktık arkamızda da... Orada küçücük yere sıkıştık." dedi.

3. kattaki evleri çökerek zemin katla birleşti.

Anne Arzu Zeylanov, enkaz altında kucağındaki 18 aylık kızı Kumsal'ı bir an olsun bırakmadı.

Anne Zeylanov o anları anlattı:

"Çocuk yanımdaydı zaten. Çocuk bayağı bir öksürme felan bir ışığı açtıktan sonra çocuğun gözünü gördüm. Bayağı bir gözlere felan kaymaya başladı. Emzirmeye çalıştım o anda baktım emmiyor. Dedim tamam yani gitti çocuk, kaybettim."

Annenin o kritik müdahalesi çocuğunu hayatta tuttu. Kumsal bebek kısa süre sonra gözlerini açtı.

Dışarıdan gelen seslere kulak veren aile cep telefonunun ışığı ile enkaz altından çıkmayı başardı.