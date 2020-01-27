Elazığ'daki depremden etkilenen Adıyaman'da evlerde hasar oluştu
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adıyaman'da heyelan ve kayma meydana geldi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre illerden de hissedilen depremden Adıyaman da etkilendi.
Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesindeki 70 haneli mahallede heyelan ve kayma meydana geldi, evlerde hasar oluştu.
Etiketler: elazığ'da deprem Elazığ deprem adıyaman'da evlerde hasarSon Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 17:31