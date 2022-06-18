Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 23:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı
Afyonkarahisar-Ankara kara yolu sağanak yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken ekiplerin çalışması sürüyor.
Afyonkarahisar-Ankara karayolu sağanak yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle ulaşıma kapandı.
Yolda yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bölgeye AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler iş makineleri ile yol ortasındaki refüjü açarak suyu tahliye etmeye başladı.
Çalışmaları devam ediyor.
Yolda ayrıca yolcu otobüsleri, tır ve kamyonlarla birlikte yüzlerce hususi araç mahsur bekliyor.
Etiketler: Afyonkarahisar Ankara Sel Ulaşım
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