Hafif Kar Yağışlı -1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.02.2025 14:23

AFAD'dan 5 il için "turuncu" kodlu kar uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kar yağışı nedeniyle 5 il için "turuncu" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

AFAD'dan 5 il için "turuncu" kodlu kar uyarısı

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop için "turuncu" (tehlikeli durum), Samsun için "sarı" (potansiyel tehlike) kodlu meteorolojik uyarıda bulunulduğu ifade edildi.

AFAD'dan 5 il için "turuncu" kodlu kar uyarısı

Açıklamada "Bugün Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile Samsun'da yerel kuvvetli kar sağanakları görüleceği, kar yağışlarının yarın etkisini daha da artıracağı tahmin ediliyor. Samsun'da cumartesi sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsü olan eğimli yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ETİKETLER
AFAD Buzlanma Kar Yağışı Meteoroloji
Sıradaki Haber
Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli kar uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:26
İletişim Başkanlığı'ndan 'Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği' kitabı
15:19
Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi
14:41
Türkiye 5G teknolojisine geçiyor
13:24
Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli kar uyarısı
13:47
Ankara ve İstanbul'da Ramazan pidesi 20 liradan satılacak
13:17
Karadeniz'de hava ulaşımına kar engeli
"Buzdan sal" ile karşı kıyıya geçip nehirde Eskimo usulü balık avlıyorlar
"Buzdan sal" ile karşı kıyıya geçip nehirde Eskimo usulü balık avlıyorlar
FOTO FOKUS
Kassam'dan Trump'a: Kılıçların ucunda yürür, ölümün kapısını kendimiz çalarız
Kassam'dan Trump'a: Kılıçların ucunda yürür, ölümün kapısını kendimiz çalarız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ