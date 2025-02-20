Uygulamadan çağırdıkları sürücüyü darbeden taksiciler hakim karşısına çıkacak

Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Abdurrahman A., Murat A., Umut Can K. ve Ömer Berkan A. hakkında "gece vakti yağmaya teşebbüs", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 22'şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı.

Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar vererek, davanın ilk duruşmasının 28 Nisan'da görülmesini kararlaştırdı.

Kendilerini polis olarak tanıtmışlardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Abdurrahman A. ve Murat A.'nın 29 Ocak saat 02.30'da uygulama üzerinden araç çağırdıkları, araca bindikten sonra kendilerini polis olarak tanıtıp Alper Özcan'ın kullandığı aracı Güvenpark yakınlarında durdurdukları anlatılıyor.

Şüphelilerin Özcan'ı darbettiği ve araçtan indirmeye çalıştığı belirtilen iddianamede, bu sırada parkın etrafında bulunan taksi şoförleri Umut Can K. ve Ömer Berkan A.'nın da Özcan'ı tehdit ederek zorla araçtan indirmeye uğraştığı ve aynı zamanda eylemlerini video kaydına aldıkları belirtiliyor.

İddianamede, şüpheliler Abdurrahman A., Murat A., Umut Can K. ve Ömer Berkan A.'nın "gece vakti yağmaya teşebbüs", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 22'şer yıla kadar hapsi isteniyor.