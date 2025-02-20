Parçalı Bulutlu 0.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.02.2025 12:16

Sinop kıyılarında denizanası istilası

Deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesi, av baskısı, doğal döngüde meydana gelen değişim ve kirlilik gibi faktörler, Karadeniz'deki denizanası varlığında artışa neden oluyor.

Sinop kıyılarında denizanası istilası

175 kilometre kıyı şeridine sahip Sinop'ta iç liman bölgesinde binlerce denizanası görüntülendi.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, bu kadar çok sayıda denizanasının yılın bu döneminde bir araya toplanmasının çeşitli sebeplerinin olabileceğini söyledi.

Önceki araştırmalarında özellikle Samsun kıyılarında böyle tablolarla karşılaştıklarını anlatan Bat, şubat ayıyla Sinop kıyılarında denizanalarının yoğun görülmeye başladığına dikkati çekti.

Sinop kıyılarında denizanası istilası

Bat, durumun nedenlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bunlar içerisinde en önemli etken, iklimsel değişiklik. İklimsel değişiklikle su sıcaklığının artması söz konusu olabilir. Kıyılarda su sıcaklığının daha yüksek olması, denizanalarının buralara gelmesine neden olabiliyor. Bunun dışında, aşırı avcılık söz konusu olursa ya da aynı zooplankton organizmaları tüketen balıkların avlanmasıyla denizanalarına daha fazla besin kalabiliyor. Çünkü denizanaları da etçil organizmalar. Bunların küçük balıklarla ortak besinleri, zooplankton organizmalar. Bunun da etkisi olabilir."

Sinop kıyılarında denizanası istilası

Başka bölgeden gelen türler ve kirlilik de etkenler arasında olabilir

Denizanalarının yoğunlaşmasındaki nedenlerden birinin doğal döngünün değişmesi olduğunu aktaran Bat, Karadeniz'de son dönemlerde istilacı olarak değerlendirdikleri farklı türde deniz canlılarına rastlandığını dile getirdi.

Bu türlerin de denizanası artışına neden olabileceğini belirten Bat, "İstilacı türler, gemi sintine suyu veya gemiye yapışarak gelen türler, Karadeniz ekosisteminin yavaş yavaş değiştiğine işaret edebilir. Bunların etkisiyle bu dönemlerde denizanalarının artmış olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Sinop kıyılarında denizanası istilası

Prof. Dr. Bat, denizanalarının artma sebeplerinden birinin de kirlilik olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu noktada hafif kirlilikten bahsetmek söz konusu olabilir. Kıyı bölgelerinin özellikle evsel atıklarla kirlenmeye başlaması, buradaki besin miktarında ya da besleyici elementlerde artış göstermesine yol açabilir. Dolayısıyla böyle bir ortamın denizanaları için uygun olduğuna dikkati çekmek gerekir. Tüm bunlar bir araya geldiğinde denizanalarında yoğun artış söz konusu olabilir."

ETİKETLER
Deniz Kirliliği Sinop Su Ürünleri Denizanası
Sıradaki Haber
İstanbul'da saldırı hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
Bakanlıktan sokakta yaşayan kimsesizlere sıcak yuva
12:21
Kaçak avcılar "ava giderken avlandılar"
12:12
Anket: ABD'lilerin yüzde 55'ine göre Musk, ülkeyi etkileyen kararlarda gereğinden fazla güce sahip
12:14
İstanbul'da saldırı hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi tutuklandı
12:05
"Türk havyarı" dünya piyasasında olacak
12:01
Antalya'da horoz dövüştüren 14 kişiye para cezası verildi
İzmir'in tarihi fabrikası kültür sanat üssüne dönüştü
İzmir'in tarihi fabrikası kültür sanat üssüne dönüştü
FOTO FOKUS
Kütahya'da otomobil, ambulansa işte böyle çarptı
Kütahya'da otomobil, ambulansa işte böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ