Çok Bulutlu -0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.02.2025 13:21

Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için kuvvetli kar uyarısında bulundu.

Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli kar uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa'nın batısında aralıklı görülecek kar yağışının yarın etkisini artırması ve cumartesi geceye kadar aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor.

Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile Samsun'da beklenen yerel kuvvetli kar yağışının ise yarın etkisini daha da artıracağı tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Samsun'da cumartesi sabah, diğer yerlerde pazar öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklenen kar yağışı nedeniyle, ulaşımda aksama, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
Karadeniz'de hava ulaşımına kar engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:47
Ankara ve İstanbul'da Ramazan pidesi 20 liradan satılacak
13:17
Karadeniz'de hava ulaşımına kar engeli
13:24
İşte Emlak Konut'un yeni kampanyasının merak edilenleri
13:08
Uygulamadan çağırdıkları sürücüyü darbeden taksiciler hakim karşısına çıkacak
12:58
MSB kaynakları: GKRY, KKTC'nin haklarını gasp etme siyasetine devam ediyor
12:28
Bakanlıktan sokakta yaşayan kimsesizlere sıcak yuva
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinliler için çadır kampı kuruldu
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinliler için çadır kampı kuruldu
FOTO FOKUS
Kütahya'da otomobil, ambulansa işte böyle çarptı
Kütahya'da otomobil, ambulansa işte böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ