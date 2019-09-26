AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye Deprem Veri Merkezinden alınan verilere göre, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği anımsatıldı.

İlk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar'da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, Biruni Üniversitesi karşısındaki surlarda yıkıntı olduğu, Şirinevler'de yan yatan bir binanın tahliye edildiği, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştuğu kaydedildi.

Depremin ardından, en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçı meydana geldiği, Boğaziçi'ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun meydana gelmediği belirlendi.

80 AFAD arama kurtarma uzmanı İstanbul'a sevk edildi

Açıklamada, olası ihtiyaca karşın AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliğine destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar'daki AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden 80 AFAD arama kurtarma uzmanının İstanbul'a sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, haberleşme hatlarındaki sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Marmara genelinde hissedildi

Yer kabuğunun 6,99 kilometre altında gerçekleşen deprem sonrası İstanbul'un yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4.5G, uydu ve telsiz haberleşmeleri yapılarak olumsuzluk olup olmadığının tespit edildiği anlatılan açıklamada, depremin, İstanbul'un yanı sıra Marmara bölgesi genelinde de hissedildiği aktarıldı.

Afet Lojistik Merkezleri hazır halde bekletiliyor

Açıklamada, AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay ekipleri bölgeye sevk edilirken emniyet, jandarma ve Genelkurmay'a ait hava araçlarının, İstanbul'un yukarıdan gözlenmesi için havalandığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay'dan ekiplerin olay yerine intikal ettiği, AFAD Afet Lojistik Merkezlerinin ise hazır halde bekletildiği kaydedildi.

Vatandaşlara uyarı

Açıklamada, afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Yolların acil yardım araçları için boş bırakılması, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması gerektiği belirtilerek, yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunması, yolların acil yardım araçları için boş bırakılması istendi.

Son depremleri, afad.gov.tr ve deprem.gov.tr adreslerinden 7 gün 24 saat, anlık olarak takip edebileceği, AFAD Deprem Dairesi'nin, ülkedeki her 5 istasyondan 4'ünü işlettiği ve 1056 deprem gözlem istasyonuyla depremleri çözümlediği kaydedildi.

Kaynak: AA