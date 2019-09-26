Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA