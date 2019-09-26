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Karadeniz için fırtına uyarısı26 Eylül 2019 Perşembe 15:20 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 15:23
Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kaynak: AA
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