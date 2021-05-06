Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman’daki Zey Köyü Camii’nin altından yüzyıllardır su akıyor
Adıyaman'da 4. Murad tarafından yaptırılan Zey Köyü Cami'nin altından 380 yıldır su akıyor. Caminin altındaki dehliz, özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenlerin uğrak noktası.
Adıyaman'da 17'nci yüzyılda 4'üncü Murad tarafından yaptırılan Zey Köyü Cami ilginç özelliği ile dikkat çekiyor.
Padişahın Bağdat seferi sonrasında Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri için bu camiyi yaptırdığı biliniyor. Caminin altından çıkan su, yüzyıllardır akmaya devam ediyor.
Dehlizde serinliyorlar
Su kaynağının bulunduğu yerde yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde yuvarlak kemerli dehliz yapılarak üzerine cami inşa edilmiş.
O günden bu zamana kadar korunan camiye gidenler dehlizde serinliyor.
4 yıl önce restore edilen Zey Köyü Cami, kısıtlama öncesi ziyaretçi akınına uğruyordu.
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