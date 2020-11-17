Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mahmut Durmaz idaresindeki otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolunun 5. kilometresinde, Mahmut Giçi yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücü Durmaz ile aynı araçtaki 2 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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