Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beşeylül Mahallesi İnkılap Caddesi'ndeki Y.T.'ye ait evin altında, tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Evin zemininde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen N.B., S.T., D.B., H.B., M.K., A.K ve B.T. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin tarihi eser bulmak için 8 metre derinliğinde 13 metre uzunluğunda çukur kazdıkları ancak herhangi bir şey bulamadıkları belirlendi.

7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.