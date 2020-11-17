Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de karantinayı ihlal eden kişi Nüfus Müdürlüğünde yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi, İlçe Nüfus Müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı.
Keşan İlçe Nüfus Müdürlüğüne giden İ.K. işlem yaptığı sırada sistemde "riskli" uyarısı verildi.
Polis ekiplerince bina dışarısına çıkarılan İ.K.'nın COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde ailesi ile karantinada olması gerektiği belirlendi.
Evine götürülen İ.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
İdil'i kurtaran itfaiyeci: İdil'e moral ve motivasyon verdim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz