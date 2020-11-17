Adana İl Emniyet Müdürlüğü ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdiği teknik takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

486 emniyet personelinin katıldığı hava destekli operasyonda şüphelilere ait adreslere şafak baskını yapıldı.

Adreslerde yapılan aramada 84,99 gram metamfetamin, 3,19 gram sentetik kannabinoid, 114 uyuşturucu madde içeren hap, 2 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 65 mermi ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Olayla ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı.