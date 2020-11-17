Rize'de hafif ticari araç dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Rize'nin Kalkandere ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Soğuksu köyü mevkiinde meydana geldi.
Ahmet Faruk Ekmekçi’nin kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, İkizdere Deresi'ne uçtu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta yaralanan Ufuk Barış Beyaz, dereden kendi imkanlarıyla çıkarken, suya kapılan sürücü Ahmet Faruk Ekmekçi’nin bulunması için AFAD koordinesinde çalışma başlatıldı.
İkizdere Dağcılık Arama Kurtarma ve Kayak Spor Kulübü (İDAK) sporcularının da destek verdiği çalışmayla Ahmet Faruk Ekmekçi'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Ekmekçi’nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Dereye uçan araç ise vinç yardımıyla derecen çıkarıtıldı.
Kazanın ardından Rize Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Ufuk Barış Beyaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.