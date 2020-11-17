Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Baraj Mahallesi'nde silahlı kavga olayına müdahale etmeye giden Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli yunus ekipleri, Celal Esat Arseven Caddesi'nde seyir halindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan polis aracı istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada bir komiser ve iki polis memuru yaralandı.

Yaralı polisler ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.