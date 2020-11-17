Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte ekip aracıyla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında yunus ekibinde görevli bir komiser ve iki polis memuru yaralandı.
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Baraj Mahallesi'nde silahlı kavga olayına müdahale etmeye giden Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli yunus ekipleri, Celal Esat Arseven Caddesi'nde seyir halindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan polis aracı istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada bir komiser ve iki polis memuru yaralandı.
Yaralı polisler ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
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