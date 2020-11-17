İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 9-15 Kasım arasında kent genelinde ruhsatsız silah denetimi yaptı.

Ruhsatsız 44 tabanca ve 15 av tüfeği ile 7 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 400 mermi ile 211 kartuş ele geçirildi.

Denetimlerde ayrıca motor ve şasi numarası değiştirilmiş 10 araç, çalıntı olduğu belirlenen 19 motosiklet ve 5 elektrikli bisiklet de bulundu, çeşitli suçlardan aranan 268 kişi yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 13 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.

