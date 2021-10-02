Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mustafa B. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin B. yönetimindeki otomobil ile Gölbaşı Kahramanmaraş yolu 15'inci kilometresinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mustafa B.'nin hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Servis ekipleri, diğer aracın sürücüsünü ve yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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